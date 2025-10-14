پخش زنده
امروز: -
سومین جشنواره ملی نان کرمان برای معرفی انواع نان سالم در محل پردیسان قائم تا جمعه ۲۵ مهر برپاست.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،این جشنواره با شعار «نان و ایران، سر یک سفرهایم» فرصتی است برای تجربه تنوع فرهنگی، گفتوگوی اقلیمی و بازشناسی نان بهعنوان نماد تغذیه سالم و همدلی ملی، جلوهای از رنگ، طعم و هنر پنهان در خمیرهاییست که با عشق ورز داده شدهاند.
از نانهای شیرین قزوین تا نانهای روغنی جنوب، از نانهای سبوسدار کردستان تا نانهای خشکه خراسان، هر غرفه داستانی دارد؛ داستانی از اقلیم، آداب، و دستانی که خمیر را به انواع نان تبدیل میکنند.
شهردار کرمان نیز جشنواره ملی نان را فرصتی برای احیای سنتهای غذایی، معرفی نانهای سرزمینی و ایجاد نشاط اجتماعی دانست و از تلاش برای ثبت ملی این رویداد خبر داد.
محسن تویسرکانی با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این رویداد فرهنگی و اقتصادی گفت : جشنواره ملی نان با حضور ۳۱ استان از ۲۲ تا ۲۵ مهر در پردیسان قائم برگزار شده و هدف اصلی آن، احیای سبکهای پخت فراموششده و معرفی نانهای سنتی و سرزمینی است.