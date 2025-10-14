نشست ستاد جمعیت و خانواده عصر امروز در کرمان برگزار و طرح‌های تشویقی افزایش جمعیت بررسی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در نشست ستاد جوانی جمعیت استان کرمان تأکید شد : بانک‌ها و اداره‌کل راه و شهرسازی موظفند حداکثر تا یک ماه آینده برنامه اجرایی خود را برای رفع موانع تسهیلات و تأمین زمین ارائه کنند.

استاندار کرمان، در نشست «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان» با اشاره به عملکرد نامطلوب استان در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر لزوم عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تأکید کرد.

محمدعلی طالبی با بیان اینکه کاهش نرخ موالید به چالشی آینده‌ساز برای استان و کشور تبدیل شدهگفت: بر اساس آمار وزارت کشور، در صورت تداوم روند کنونی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید که پیامد‌های هویتی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی جدی در پی خواهد داشت.