در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کودکستان صدا و سیمای استان یزد فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل صدا و سیمای استان یزد گفت: این کودکستان در فضایی به مساحت ۲۵۰ مترمربع، پذیرای کودکان ۳ تا ۶ سال مادران شاغل در صدا و سیماست.

احسان کریمی با اشاره به تکلیف همه سازمان‌ها و نهاد‌ها نسبت به تامین مهدکودک برای کودکان مادران شاغل، افزود: فعالیت کودکستان صدا و سیما گامی برای رفع دغدغه مادران شاغل و تربیت صحیح فرزندان و سبک زندگی ایرانی - اسلامی است.

کودکستان صدا و سیمای استان یزد، دومین کودستان سازمان صدا و سیما در مراکز استانی است.