تعاون روستایی آذربایجان غربی برای حمایت از تولیدکنندگان محلی بیش از ۱۷ هزار تن محصولات کشاورزی را خریداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اداره بازرگانی و بازاریابی مدیریت تعاون روستایی آذربایجان غربی برای حمایت از کشاورزان و توسعه زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، اتحادیه استان و شرکتهای تعاونی روستایی تابعه موفق به خرید بیش از ۱۷ هزار تن انواع محصولات کشاورزی شدها ست.
میزان خرید شامل ۱۶ هزار تن سیب زیر درختی، ۱۲۲ تن انگور، ۱۰۵۰ تن گوجهفرنگی و ۴۰۰ تن خرما بوده که تمامی این محصولات به کارخانههای فرآوری تحویل داده شدهاند تا ضمن جلوگیری از ضایعات، ارزش افزوده مناسبی برای تولیدکنندگان فراهم شود.