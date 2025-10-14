امام جمعه تبریز گفت:آرامش حقیقی در سایه عبادت، نماز‌های یومیه و نماز جمعه حاصل می‌شود و هیچ ثروت و رفاه مادی جای این آرامش معنوی را نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه چاراویماق ضمن تبیین مفهوم قرآنی أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب، یاد خدا را اساس آرامش درونی انسان دانست و گفت: آرامش حقیقی در سایه عبادت، نماز‌های یومیه و نماز جمعه حاصل می‌شود و هیچ ثروت و رفاه مادی جای این آرامش معنوی را نمی‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی منطقه چاراویماق اظهار داشت: این شهرستان از دیرباز مرکز ایمان و تلاش بوده و مردمان آن با روحیه دینی و انقلابی در مسیر پیشرفت قدم برداشته‌اند.

وی افزود: ظرفیت‌های طبیعی، معدنی و انسانی این شهرستان باید محور برنامه‌های توسعه باشد و مسئولان اجرایی وظیفه دارند زمینه جذب سرمایه‌گذاران و رشد اشتغال را در این شهرستان فراهم سازند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر ضرورت همگرایی اقشار مختلف مردم گفت: وحدت اجتماعی مهمترین پشتوانه نظام اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل گفت: تجربه دوران انقلاب و نیز پیروزی‌های جبهه مقاومت اسلامی نشان داد که بزرگترین سرمایه ما وحدت و تبعیت از ولایت فقیه است این اصل باید در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی نهادینه شود.

وی همچنین خانواده را سنگ‌بنای ارزش‌های دینی دانست و با اشاره به تهدید‌های فرهنگی دشمنان تصریح کرد: اگر خانواده در دام بی‌توجهی و ضعف تربیت گرفتار شود جامعه از درون متزلزل خواهد شد. باید با تقویت فرهنگ ازدواج آسان، تربیت ایمانی فرزندان و گسترش محبت در خانواده‌ها از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی گفت: امام‌جمعه باید محور انسجام اجتماعی و امید مردم باشد؛ خدمتگزاری، تقوا و ارتباط صمیمی با اقشار مختلف لازمه امامت جمعه در تراز انقلاب اسلامی است.

گفتنی است در این مراسم از خدمات ۸ ساله حجت‌الاسلام صفری تقدیر و حجت‌الاسلام شیخ علیزاده به عنوان امام جمعه جدید چاراویماق معرفی شد.