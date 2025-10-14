ادامه پایداری هوا در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان با پیش بینی جو آرام و پایدار برای آسمان لرستان گفت: در این مدت نیز دمای هوا تغییری ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۳ و الشتر با ۳ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند.
زینب اکبری افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۱۰ و ۳۱ درجه بالای صفر بود.
اکبری گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی تا پایان چهارشنبه جوی آرام و پایدار برای آسمان لرستان پیش بینی میشود.
وی گفت: از چهارشنبه تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظهای برای آسمان لرستان پیش بینی شده است.
اکبری افزود: از نظر نوسانات دمایی تغییرات محسوسی در دمای هوا نداریم.