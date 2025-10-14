تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد به مناسبت روز عقیدتی سیاسی، با برگزاری مراسمی، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان فرهنگی و معنوی خود قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مراسم گرامیداشت روز عقیدتی سیاسی ارتش با حضور فرمانده و کارکنان تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد برگزار شد. این مراسم به مناسبت ۲۴ مهرماه، روز عقیدتی سیاسی ارتش، و با هدف تجلیل از تلاش‌های فرهنگی و معنوی کارکنان این بخش در حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی برگزار گردید.

سرهنگ شهریار پورفضلی، فرمانده تیپ ۳۶۴، در این مراسم با اشاره به نقش مهم سازمان عقیدتی سیاسی در دفاع از کیان کشور اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه، این سازمان به عنوان حامی و پشتیبان نیرو‌های مسلح در کنار آنان ایستاد و با قدرت از مرز‌های اعتقادی و معنوی کشور دفاع کرد. وجود کارکنان عقیدتی سیاسی و روحانیون در کنار سربازان همواره مشکل‌گشا و تقویت‌کننده روحیه پرسنل بوده است.

حجت‌الاسلام بیغمی، مسئول عقیدتی سیاسی تیپ، نیز ضمن تشریح وظایف این سازمان، گفت: عقیدتی سیاسی سرلوحه کار‌های فرهنگی است و وظیفه اصلی آن اجرای برنامه‌های فرهنگی ملی و مذهبی در سطح تیپ است. با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش کردیم دل‌ها را به سوی معنویات و خداوند متعال نزدیک کنیم و ارزش‌های اسلامی و انقلابی را تقویت نماییم.

در پایان این مراسم از تلاش‌ها و خدمات کارکنان عقیدتی سیاسی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش مهاباد قدردانی به عمل آمد.