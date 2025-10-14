به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جهانبخش سلیمیان گفت: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۵۵ کیلومتر شبکه گازرسانی در سطح استان اجرا شده که از این میزان، ۳۵کیلومتر در شهر‌ها و ۲۰ کیلومتر در روستا‌ها اجرا شده است.

وی افزود: با تلاش مستمر و شبانه‌روزی نیرو‌های شرکت گاز استان، مجموع شبکه گازرسانی در چهارمحال و بختیاری تا پایان شهریورماه سال جاری به ۶ هزار و ۶۷۵ کیلومتر رسیده است که از این میزان، ۳ هزار و ۲۴۵ کیلومتر شبکه شهری و ۳ هزار و ۴۳۲ کیلومتر شبکه روستایی را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: گسترش شبکه گازرسانی در نقاط مختلف استان به‌ویژه مناطق صعب‌العبور، نشان‌دهنده عزم جدی این شرکت در تحقق عدالت انرژی و افزایش رفاه خانوار‌های شهری و روستایی است.