مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پیروزی مقابل تانزانیا، گفت: برابر تانزانیا که یک تیم باکیفیت بود، بُرد خیلی خوبی به دست آوردیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، شجاع خلیل‌زاده، مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پیروزی برابر تانزانیا، گفت: هوای شرجی، کار را سخت کرده بود. تانزانیا تیم باکیفیتی بود و با یک بازی خوب توانستیم، نتیجه خیلی خوبی به دست بیاوریم.

وی درباره بازی‌های تدارکاتی ماه آینده تیم ملی در تورنمنت دوبی که اواخر آبان با حضور ایران، مصر، ازبکستان و کیپ‌ورد برگزار می‌شود، اظهار داشت بازی‌های ماه آینده به تیم ما کمک زیادی خواهد کرد. مصر، کیپ‌ورد و ازبکستان به جام جهانی صعود کرده‌اند و حریفان خوبی هستند. تیم ملی هم رفته به رفته بهتر می‌شود.

خلیل‌زاده در ادامه با اشاره به حضور بازیکنان جوان در ترکیب تیم ملی در بازی با تانزانیا، تصریح کرد: بازیکنان جوان با عملکردشان، امیدوارکننده ظاهر شدند و ما را به آینده امیدوار کردند. به آنها تبریک می‌گویم.