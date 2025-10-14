به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، سردار اصغر عباسقلی‌زاده در مراسم تجلیل از عقیل قارداش زاده رکورددار گینس با اشاره به ویژگی‌های برجسته این بسیجی انقلابی اظهار داشت:عقیل قارداش زاده تجسم عینی بسیجی تراز انقلاب اسلامی است که با توکل بر خدا و ایمان راسخ در عرصه‌های مختلف پرچمدار عزت و سربلندی ایران عزیز بوده است.

فرمانده سپاه عاشورا افزود:این برادر بسیجی نه تنها به عنوان یک قهرمان جهانی ورزش‌های رزمی، مهارت و دلاوری خود را به جهانیان اثبات کرده بلکه با ثبت رکورد‌های شگفت‌انگیز در کتاب گینس نام ایران اسلامی را در عرصه بین‌المللی درخشان ساخته است.

سردار عباسقلی‌زاده خاطرنشان کرد:ایستادگی، پشتکار و روحیه انقلابی عقیل قارداش زاده برای نسل جوان و نوجوان کشور به ویژه جوانان انقلابی و بسیجی الگویی زنده و روحیه بخش است.وی نشان داد که با ایمان و اراده می‌توان به قله‌های موفقیت دست یافت و در هر میدانی سرباز انقلاب اسلامی و خدمتگزار مردم بود.

گفتنی است در آیینی از پوستر مسابقات قوی‌ترین مردان ایران با حضور سردار عباسقلی‌زاده و عقیل قارداش زاده رکورددار گینس در تبریز رونمایی شد.

مسابقات قوی‌ترین مردان ایران روز جمعه ۲۵ مهرماه در پارک ائل گلی تبریز و با حضور برترین ورزشکاران این رشته در سطح کشور برگزار خواهد شد. این رویداد ورزشی صحنه‌ای به یادماندنی از قدرت و مهارت مردان آهنین ایران زمین خواهد بود.