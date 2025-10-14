پخش زنده
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طرح نظارت بر گرانفروشی فروشگاههای زنجیرهای از دوشنبه آغاز و تاکنون برای چند فروشگاه متخلف در سراسر کشور، پرونده تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه از آغاز طرح نظارت بر گرانفروشی فروشگاههای زنجیرهای خبر داد و گفت: این طرح از دوشنبه آغاز و تاکنون برای چند فروشگاه متخلف در سراسر کشور پرونده تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره روند پروندههای قضائی کرسنت و احکام صادره از سال ۸۹ تاکنون افزود: این پرونده ها، همچنان مفتوح و در حال بررسی است. درباره توقیف بخشی از اموال شرکت ملی نفت در دادگاههای خارجی نیز، قوه قضائیه برای همکاری با دولت در بازگرداندن اموال بیت المال متعلق به شرکت نفت، آمادگی کامل دارد.