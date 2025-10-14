رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای مجازی به اظهارات اخیر ترامپ در پارلمان اسرائیل، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به ادعا‌های واهی ترامپ درباره ایران نوشت:

ترامپ گمان می‌برد به این زودی حافظهٔ ملت‌ها پاک می‌شود: شما سال‌ها بزرگ‌ترین حامی و شریک جنایات هولناک صهیونیست‌ها بوده‌اید و دستانتان به خون بیش از ۶۷ هزار شهید در غزه آغشته است و حالا لباس منجی به تن کرده‌اید!

در مورد ملت و نظام ایران هم هذیان‌های روان پریشانه می‌گویید.

آقای ترامپ! ملت ایران را نشناخته‌ای.

تو و هم‌پیمانانت که سال‌ها شریک ظلم و خون بوده‌اید، به بهشت راهی نخواهید یافت: نه مستقیم و نه غیر مستقیم؟!

«إِنَّ اللّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ»