پخش زنده
امروز: -
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی به رغم اعلام آتشبس هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بقائی حملات و تعرضات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه ظرف ۲۴ ساعت گذشته را که منجر به شهید و مجروح شدن حداقل ۱۰ نفر شد، همچنین تخریب باغهای زیتون و سوزاندن منازل مسکونی در کرانه باختری و هتک حرمت مسجدالاقصی توسط شهرکنشینان افراطی صهیونیست را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی ضامنان آتشبس و وادارکردن رژیم صهیونیستی به توقف جنایات خود شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری عادت همیشگی رژیم اشغالگر در نقض عهد و سوء استفاده از فرصت آتشبسهای اعلامی برای تداوم اقدامات مجرمانه خود علیه فلسطینیان، نسبت به پیامدهای هرگونه بیعملی ضامنان آتشبس در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هشدار داد.