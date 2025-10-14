به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در پی شهادت جانباز سرافراز و رزمنده دفاع مقدس حاج محمد رضا پور مهدی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است.

«بسم ربّ الشهدا و الصدیقین»

قال الله تبارک و تعالی فی سوره المبارکه آل عمران آیه ۱۶۹ القرآن الکریم

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ﴿۱۶۹﴾

هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

خبر شهادت جانباز سرافراز اسلام و رزمنده ۸ سال دفاع مقدس، حاج محمد رضا پور مهدی که بهترین سال‌های جوانی و عمر پربرکت خویش رادرلبیک به فرمان ومقتدای امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) وحضرت آیت الله خامنه‌ای با ایثار، صبرواستقامت برای تثبیت درخت نونهال انقلاب ودفاع از کیان نظام و آرمان‌های والای جمهوری اسلامی ایران سپری نمود، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن سردار عالیقدر عمر خویش را صادقانه و مجاهدانه در سنگر‌های گوناگون خدمت به انقلاب و میهن اسلامی به ویژه در هشت سال دفاع مقدس برای صیانت از امنیت و آرامش کشور سپری کرد و منشوری از وفاداری و فداکاری برای آرمان‌های بلند و تاریخ‌ساز انقلاب اسلامی و عزت و سربلندی ایران و ایرانی از خود به ودیعت نهاد که برای همه دلسوزان و شیفتگان به ویژه برای پاسداران انقلاب و مدافعان پر افتخار این سرزمین همواره راهگشا و راهنما بوده است.

ثمره زندگی آن مرد الهی با مجاهدت و جهاد فی سبیل الله در عرصه‌های ایثار و نثار دوران هشت سال دفاع مقدس و پس از آن خدمت صادقانه حضور در مسئولیت‌های خطیر به رغم همه دشواری‌های جسمی به یادگار مانده از دوران جنگ تحمیلی، در راستای اطاعت محض از امام راحل عظیم الشان (قدس سره الشریف) و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) برگ زرینی است که در پرونده آن سردار سرافراز سپاه اسلام می‌درخشد.

امیدوارم خداوند متعال بر درجات معنوی ایشان افزوده و در خوان گسترده اولیاء الله و همرزمان شهیدش میهمان گرداند.

اینجانب این ضایعه جانکاه و مصیبت عظمی را به مردم شهیدپرور خوزستان، خصوصا مردم شهیدپرور شهرستان دزفول، رزمندگان دفاع مقدس و خانواده محترم آن شهید تبریک و تسلیت عرض نموده و ازخداوند متعال برای آن شهیدسفر کرده رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت مینمایم

سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان

شهید حاج محمدرضا پورمهدی متولد سال ۱۳۴۰ قبل از شروع جنگ تحمیلی عضو سپاه پاسداران شد و برای ثبیث انقلاب و مبارزه با ضد انقلاب در مناطق جنوب و غرب با جمعی از پاسداران شهرستان دزفول به این مناطق اعزام می شود و با شروع جنگ تحمیلی جزء اولین نیروه‌های بود که در سن ۱۹ سالگی خود را به منطقه کرخه م یرساند.

شهید پورمهدی در طول دفاع مقدس چندین بار از جمله در عملیات فتح المبین توسط نارنجک دستی از ناحیه زانو، عملیات بیت المقدس توسط خمپاره ۶۰ از ناحیه بازوی چپ، سینه و گونه (زیر چشم) کتف چپ و در عملیات والفجر یک توسط ترکش توپ از ناحیه صوت مجروح و مفتخر به درجه جانبازی و جانباز ۷۰ درصد می‌شود؛ و سرانجام حاج محمد رضا پورمهدی بعد سال‌ها صبوری و تحمل درد و رنج بجامانده از مجروحیت‌های دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست

مراسم تشییع این شهیدوالا مقام درروز پنج شنبه مورخ ۲۴مهرماه ساعت ۸:۳۰ صبح از حرم سبز قبا به طرف گلزار شهدای بهشت علی برگزار می‌شود.