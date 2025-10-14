تیم ملی فوتبال قطر با پیروزی برابر امارات به طور رسمی جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا امشب سه شنبه ۲۲ مهرماه یک بازی برگزار شد.

در این بازی تیم‌های امارات و قطر که پیش از این در گروه ایران حضور داشتند به مصاف هم رفتند.

تیم ملی فوتبال قطر توانست در این بازی با درخشش اکرم عفیف با نتیجه دو بر یک حریف خود را شکست دهد.

اکرم عفیف دو پاس گل در دقایق ۴۹ و ۷۴ به بوعلام خوخی و پدرو میگل داد تا شاگردان لوپتگی با دو گل پیش افتند.

در دقیقه ۸۹ بازیکن قطر با کارت قرمز از بازی اخراج شد تا امارات سراسر حمله شود و یک گل را در دقیقه ۹۸ به ثمر رساند، اما در نهایت بازی با نتیجه دو بر یک به سود قطر به پایان رسید تا این تیم جواز حضور در جام جهانی را کسب کنند.

به این ترتیب قطر به عنوان هفتمین نماینده آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شد و از بین عربستان و عراق هم یک تیم دیگر مستقیما راهی جام جهانی می‌شود.