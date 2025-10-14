افتتاح مدرسه خیرساز در اهر

مدیر آموزش و پرورش اهر گفت:مدرسه خیرساز روستای شیربیت این شهرستان با زیربنایی به متراژ ۵۴ مترمربع و با هزینه ۲ میلیارد میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.