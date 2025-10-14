افتتاح مدرسه خیرساز در اهر
مدیر آموزش و پرورش اهر گفت:مدرسه خیرساز روستای شیربیت این شهرستان با زیربنایی به متراژ ۵۴ مترمربع و با هزینه ۲ میلیارد میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علیرضا اکبرپور گفت:مدرسه یک کلاسه خیرساز به همت خیرین مدرسه ساز آقایان اکبر ابراهیمی و مسعود دریسی در روستای شیربیت اهر احداث گردید. پیش از این دانش آموزان این روستا در مدرسه کانکسی ناایمن تحصیل میکردند.
وی با بیان اینکه امسال ۴ مدرسه خیرساز در شهرستان اهر افتتاح گردید خاطرنشان کرد:در راستای نهضت مدرسه سازی تا پایان سال با همت اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی و حمایت خیرین گرانقدر تمامی مدارس کانکسی شهرستان به ساختمانی تبدیل خواهند شد.