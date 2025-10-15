به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا سه شنبه ۲۲ مهرماه دو تیم عربستان و عراق به مصاف هم رفتند.

این بازی که به میزبانی عربستان برگزار شد برنده نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این تساوی عربستان را به عنوان هشتمین نماینده آسیا به جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.

تیم ملی فوتبال عراق هم باید در پلی آف به مصاف امارات برود.