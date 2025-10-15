پخش زنده
تیم ملی فوتبال عربستان در مرحله حذفی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ با تساوی برابر عراق جواز صعود مرحله پایانی رقابتها را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار مرحله حذفی رقابتهای فوتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا سه شنبه ۲۲ مهرماه دو تیم عربستان و عراق به مصاف هم رفتند.
این بازی که به میزبانی عربستان برگزار شد برنده نداشت و با تساوی بدون گل به پایان رسید.
این تساوی عربستان را به عنوان هشتمین نماینده آسیا به جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
تیم ملی فوتبال عراق هم باید در پلی آف به مصاف امارات برود.