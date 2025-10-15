به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی دو تیم فولاد هرمزگان و چادرملو اردکان سه‌شنبه شب در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران در ورزشگاه ساحلی غدیر بندرعباس با برتری ۴ به یک فولاد به پایان رسید.

گل‌های فولاد هرمزگان را موحد محمدپور (۲ گل)، ابوالفضل شریف‌پور و روح‌الله صفا به ثمر رساندند و تک گل تیم چادرملو اردکان نیز توسط سید امین میرحسینی ثبت شد.

با این پیروزی، فولاد هرمزگان ۲۸ امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور قرار گرفت.

این تیم در هفته سیزدهم رقابت‌ها، بار دیگر در بندرعباس میزبان تیم هدف سمنان خواهد بود.

رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی فصل جاری با حضور هشت تیم فولادهرمزگان، چادرملو اردکان، پارس جنوبی بوشهر، شهرداری بندرعباس، شاهین خزر رودسر، ملوان بندرانزلی، مقاومت گلساپوش یزد و هدف سمنان در حال برگزاری است.