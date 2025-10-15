پخش زنده

سازمان هواشناسی برای مناطق شمال کشور بارش پراکنده پیشبینی کرده است.
به گزلرش خبرگزاری صداوسیما امروز در نیمه غربی سواحل دریای خزر بارش پراکنده باران ادامه خواهد داشت.پنجشنبه و جمعه در گیلان،غرب مازندران و شرق اردبیل رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد و در شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
شنبه در غرب سواحل رگبار پراکنده پیشبینی میشود.همچنین طی سه روز آینده در بعداز ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان ارتفاعات جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبارورعدوبرق وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.