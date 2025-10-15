سریال ۳۰ قسمتی «ساهره» به کارگردانی حمیدرضا لوافی این روزها در مازندران در حال ضبط است و قرار است همزمان با ماه مبارک رمضان از شبکه نمایش خانگی پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سریال ۳۰ قسمتی «ساهره» به کارگردانی حمیدرضا لوافی و تهیه‌کنندگی سید رامین موسوی ملکی، این روزها مراحل تولید خود را در مازندران سپری می‌کند.

این مجموعه تلویزیونی که محصول سیمافیلم است، با بازیگران مطرحی همچون امین زندگانی، سیاوش طهمورث، فرهاد جم، هومن برق‌نورد، ایرج نوذری و سوگل طهماسبی در حال تولید است.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران در بازدید از مراحل تولید این سریال گفت: صدا و سیمای مازندران آمادگی کامل برای میزبانی و همکاری با تمام سریال‌هایی که برای ضبط و تولید به ظرفیت و طبیعت استان نیاز دارند را دارد.

وی تأکید کرد: سریال‌هایی که با تولید آن، آداب و رسوم و فرهنگ این استان نیز به نمایش گذاشته خواهد شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

عملیات ضبط این سریال که ۶ ماه است در استان‌های مختلف از جمله فارس، کرمان و تهران در جریان بوده، یک ماه دیگر در مازندران به پایان می‌رسد.

پخش «ساهره» برای اواخر امسال و همزمان با ماه مبارک رمضان برنامه‌ریزی شده است.

گزارش از بنیامین مرشدی