تکواندوکار اهل شهرستان آذرشهر در مسابقات بین المللی کاپ کوکی وان قهرمان شد و مدال طلای این دوره از مسابقات را بر گردن آویخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر جعفری در مسابقات بین المللی کاپ کوکی وان که در شهر اصفهان برگزار شد، با کسب عنوان قهرمانی به مدال طلا دست یافت و برای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران و شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شد.

در این دوره از رقابت‌ها، بیش از هزار ورزشکار در ۲ بخش مردان و بانوان از سراسر کشور در قالب ۱۵۰۰ آیتم مسابقاتی و در ۱۰ بخش مختلف به رقابت پرداختند.