سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت امور خارجه، نوزدهمبن نشست میان دوره‌ای وزرای خارجه جنبش عدم تعهد روز‌های چهارشنبه و پنشنبه به ریاست وزیر خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیات‌های عالیرتبه از کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد.

عراقچی علاوه بر مشارکت در مباحث عمومی اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بین‌المللی، در حاشیه این اجلاس با وزرای خارجه کشور‌های شرکت‌کننده دیدار و تبادل نظر خواهد کرد.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی در شبکه ایکس از عزیمت عراقچی به کامپالا خبر داد و نوشت: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه صبح چهارشنبه برای شرکت در نوزدهمین اجلاس میان - دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد.