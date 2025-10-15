رئیس جمهور کلمبیا در اظهاراتی ضمن انتقاد از ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی در دوران جنگ علیه غزه، این اقدام را همدستی در جنایات خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور کلمبیا تاکید کرد که تحویل سلاح به این رژیم، در حالی که نتانیاهو مرتکب نسل‌کشی می‌شود، امری شایسته تشویق نیست.

پترو در واکنش به اظهارات روز دوشنبه دونالد ترامپ در نشست کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) که ادعا کرده بود سلاح‌ها به خوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند، پرسید: «استفاده خوب از سلاح در مورد غزه دیگر چیست؟»

وی افزود که این سلاح‌ها تاکنون منجر به زخمی شدن ۲۰۰ هزار غیرنظامی و شهید شدن حدود ۷۰ هزار نفر در غزه شده است.

ترامپ روز دوشنبه در کنست اسرائیل از اینکه رژیم صهیونیستی به نحو احسن از سلاح‌های آمریکایی استفاده کرده است، از بنیامین نتانیاهو و این رژیم تشکر کرد.

رئیس‌جمهور کلمبیا پیش‌تر در اظهاراتی اعلام کرد که این کشور، پس از امضای توافق آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس، قطعنامه‌ای را با هدف «ایجاد یک ارتش جهانی برای بازسازی غزه» به سازمان ملل ارائه خواهد کرد.

پترو در مورد وضعیت وخیم این منطقه محصور فلسطینی پس از بیش از دو سال تهاجم نظامی بی‌وقفه نیز هشدار داد و بر نیاز فوری به بازسازی آن تاکید کرد.

این مقام کلمبیایی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جنایات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: ۲۰ هزار کودک کشته‌شده در غزه جنایتی علیه بشریت است و عاملان آن باید به سزای اعمال خود برسند؛ در غیر این صورت، بشریت به بربریت سقوط خواهد کرد.