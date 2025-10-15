مرزهای پرتنش پاکستان و افغانستان پس از یک آرامش شکننده دوباره بوی باروت گرفت و طرفین مواضع یکدیگر را هدف قرار دادند و در این میان ارتش پاکستان مدعی انهدام ۶ تانک افغانستان و تلفات سنگین نیروهای طالبان شده است.

عکس آرشیوی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ارتش پاکستان ساعاتی قبل گفت که نقطه مرزی کُرَم در شمال غرب این کشور هدف تیراندازی و حملات سنگین طالبان افغانستان قرار گرفت و بلافاصله اقدام مقابله جویانه نیرو‌های پاکستانی را به همراه داشت.

براساس ادعای ارتش پاکستان که همراه با انتشار تصاویر مختلفی از هدف قرار دادن چندین نقطه در داخل خاک افغانستان است، ۶ تانک طالبان افغانستان همراه با سرنشینان آن منهدم شده و مراکز مهم تجمع شبه نظامیان نیز با دقت بالا هدف گرفته شده است.

نیرو‌های پاکستانی پست مرزی شمشاد و نرگسار نیرو‌های طالبان افغانستان را نیز منهدم کرده که طی آن تعداد زیادی از مرزبانان از جمله عناصر تحریک طالبان پاکستان کشته شدند.

در عین حال ارتش پاکستان و رسانه‌های این کشور هیچ آماری از خسارات و تلفات خود در درگیری‌های جدید با طالبان افغانستان ارائه نداده‌اند.

درگیری‌های بی سابقه پاکستان و افغانستان چند روز پس از انفجار‌ها در کابل و برخی دیگر از ولایات افغانستان (۱۷ مهر) آغاز شد، حادثه‌ای که بنا بر ادعای کابل کار ارتش پاکستان بوده است. هرچند سخنگوی ارتش پاکستان صحت این اتهام را تائید یا تکذیب نکرد.

ارتش پاکستان یکشنبه گذشته اعلام کرد که طی حوادث و از زمان پاسخ نظامیان این کشور به حملات طالبان افغانستان در مناطق مختلف مرزی دو کشور دست کم ۲۰۰ نفر از طالبان افغانستان و دیگر عناصر تروریستی از جمله داعش و تحریک طالبان پاکستان کشته شدند.

۲۳ نظامی پاکستانی نیز طی درگیری‌هایی که از اواخر شنبه شب آغاز و تا ظهر روز یکشنبه ادامه یافت، در تبادل آتش با نیرو‌های افغانستانی جان خود را از دست دادند.

روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: رویداد‌های اخیر موضع دیرینه اسلام‌آباد را مبنی بر اینکه رژیم طالبان به طور فعال اقدامات تروریست‌ها را تسهیل می‌کند، تائید می‌کند. اگر افغانستان به حمایت از گروه‌های تروریستی، در همکاری با هند، برای هدف کوته‌بینانه بی‌ثبات کردن منطقه ادامه دهد، مردم و دولت پاکستان تا زمانی که تهدید تروریسم ناشی از افغانستان به طور کامل از بین نرود، آرام نخواهند نشست.