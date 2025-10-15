معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در اظهاراتی تاکید کرد که گروه‌های مقاومت با تحویل سلاح موافقت نکرده‌اند و تهدید به خلع سلاح با زور را نیز نمی‌پذیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ محمد الهندی در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره گفت: هیچ بند محرمانه‌ای در توافق آتش بس وجود ندارد و به شایعات مطرح شده توسط اشغالگران اهمیتی نمی‌دهیم.

وی اضافه کرد: تلاش‌های رژیم اشغالگر برای سنگ اندازی در مسیر اجرای توافق، دور از انتظار نبود.

الهندی گفت: بنیامین نتانیاهو در دستیابی و تحقق توهم «پیروزی مطلق» شکست خورد و ما وجود نماینده‌ای بین المللی برای اداره نوار غزه را نخواهیم پذیرفت.

وی بیان کرد: هیچ نیروی بین المللی برای پیگیری اجرای آتش بس در نوار غزه وجود ندارد.

«مروان عبدالعال» عضو دفتر سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین پیش‌تر در اظهاراتی تأکید کرد که مساله سلاح مقاومت هرگز در میز مذاکرات مطرح نشده است.

عبدالعال در گفت‌و‌گو با شبکه الاقصی تصریح کرد: سلاح مقاومت در مذاکرات مطرح نشده و اداره نوار یک مساله ملی باقی می‌ماند.

این سخنان در واکنش به گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره آینده غزه و نقش گروه‌های مقاومت در آن مطرح می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ماهیت رژیم صهیونیستی، افزود: ما با دشمنی سر و کار داریم که قابل اعتماد نیست و به طور مستمر توافق‌ها را نقض می‌کند.

همچنین «محمد نزال» عضو دفتر سیاسی حماس نیز پیش‌تر در مصاحبه با خبرگزاری «ریانووستی» تاکید کرد: سلاح از دیدگاه حماس مرتبط با وجود اشغالگری است و هر گونه درخواستی برای خلع سلاح یا کنار گذاشتن آن و یا هر گونه ملاحظاتی درباره آن که به معنای خلع سلاح باشد، مردود و غیرقابل پذیرش است.

مذاکرات غیر مستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس در غزه از روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر آغاز شد.

این نشست با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه و به منظور دستیابی به توافق آتش بس پیشنهادی دونالد ترامپ برگزار و در روز نخست فضای آن مثبت ارزیابی و اعلام شد احتمالا توافق تا روز پنجشنبه یا جمعه (۱۷ و ۱۸ مهر) نهایی می‌شود.

با ادامه گفت‌و‌گو‌های غیر مستقیم طرفین، جنبش حماس بامداد پنجشنبه ۱۷ مهر با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

پس از آن اعلام شد که دو طرف در مورد فهرست تبادل اسیران در حال رایزنی غیرمستقیم هستند و نهایتا طبق توافق، عملیات تبادل اسیران صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر آغاز شد.