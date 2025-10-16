به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

میامی

شهر میامی و چاه‌های آب شهر میامی

روستا‌های منطقه سرحدات و کلیه روستا‌های منطقه کلاته‌های شرقی

روستا‌های ابراهیم آباد علیا و سفلی، روستای همت آباد

چاه‌های کشاورزی منطقه و بخش میامی، سنگ شکن مرحمتی، باقری، نام آوران کوره آجر پزی از ساعت ۶ تا ۱۰