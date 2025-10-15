پخش زنده
امروز: -
تیم کاراته فارس به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد محمدی مسئول کیوکوشین ماسودا استان فارس گفت: ۱۳۵ کاراته کا در قالب تیم آقایان و بانوان استان، به مسابقات کشوری استان مازندران اعزام شدند.
مربی تیم کاراته فارس ادامه داد: در این رقابتها ۶۰ ورزشکار آبادهای تیم استان فارس را همراهی میکنند.
او افزود: این رقابتها به منظور انتخابی تیم ملی کاراته ایران و اعزام به مسابقات بلغارستان در رده زیر ۲۱ سال و اعزام به رقابتهای قهرمانی جهان در کشور ژاپن در رده بالای ۲۱ سال برگزار میشود.
محمدی افزود: در این دوره از رقابتها ورزشکاران در رشتههای کاتا و کومیته با رقیبان خود از سراسر کشور رقابت میکنند.
رقابتهای کاراته قهرمانی کشور پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ مهر ماه در شهرستان رامسر برگزار می شود.