به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی، نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان مهریز به ریاست فرماندار و با حضور اعضای ستاد و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این نشست بر ضرورت آمادگی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارتقای توان مدیریتی در شرایط بحرانی تأکید شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با آمادگی در فصل پاییز و زمستان، اجرای طرح‌های عملیاتی مدیریت بحران و وظایف دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار مهریز در این نشست با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان نهاد‌های مرتبط گفت: آمادگی دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی باید همواره به‌روز و مؤثر باشد تا در زمان بروز حادثه، کمترین آسیب و خسارت متوجه مردم و زیرساخت‌های شهری شود.

وی افزود:: اجرای طرح‌های آموزشی و مانور‌های آمادگی، نقش مهمی در افزایش توان واکنش سریع مدیران و نیرو‌های امدادی دارد و باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

در پایان این نشست، دوره آموزشی آمادگی در شرایط اضطرار و بحران ویژه مدیران و مسئولان مدیریت بحران دستگاه‌های عضو ستاد شهرستان برگزار شد.

در این دوره، شرکت‌کنندگان با اصول مدیریت بحران، نحوه هماهنگی بین دستگاه‌ها و شیوه تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری آشنا شدند.

برگزاری این نشست و دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح آگاهی و افزایش تاب‌آوری شهرستان در برابر حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله و طوفان‌های فصلی صورت گرفت.