به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سیدامیر حسین موسوی افزود : پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات شبانه روزی بر روی شبکه‌های حمل و قاچاق مواد مخدر و در تعامل با استان خراسان شمالی، محرز شد فردی با یک دستگاه کامیونت قصد دارد مقادیری مواد مخدر را با عبور از محور‌های مواصلاتی شهرستان شاهرود به استان‌های شمالی انتقال دهد.

وی افزود: تیم‌های ضربتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهرود با همراهی پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی نسبت توقیف خودرو اقدام کردند و در بازرسی دقیق آن ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف و راننده دستگیر شد.