به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، یک اتوبوس مسافربری که از جیسلمر به جودپور در حرکت بود، آتش گرفت و دست‌کم ۲۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۵ نفر دیگر به شدت مصدوم شدند.

بر اساس گزارش‌ها، این اتوبوس که ۵۷ سرنشین داشت، ساعت ۱۵ از جیسلمر حرکت کرده بود. هنگام عبور از بزرگراه جودپور–جیسلمر، دود از قسمت عقب وسیله نقلیه مشاهده شد. راننده بلافاصله اتوبوس را متوقف کرد، اما در عرض چند دقیقه، وسیله نقلیه در شعله‌های آتش فرو رفت.

ساکنان محلی و رهگذران برای کمک به محل حادثه شتافتند و نیرو‌های آتش‌نشانی و پلیس نیز سریعاً حضور یافتند. مسافران مصدوم ابتدا به بیمارستان جاوهار جیسلمر منتقل شدند و ۱۶ نفر از مصدومان شدیدتر به بیمارستان جودپور برای درمان پیشرفته ارجاع شدند که در این میان، یک نفر در بیمارستان جان باخت.

پلیس هند اعلام کرده که تحقیقات اولیه حاکی از آن است که احتمالاً اتصالی مدار برق باعث آتش‌سوزی شده است.