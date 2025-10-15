معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی: لازم است عملیات اجرایی زیرساختهای آموزشی، ورزشی، انتظامی، درمانی در این پروژه هرچه سریعتر آغاز شود تا همزمان با بهرهبرداری از واحدهای مسکونی، خدمات لازم نیز در دسترس ساکنان قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در جلسه بررسی پیشبینیها و آغاز عملیات اجرایی فضاهای عمومی پروژه ۸۱۰۰ واحدی گفت: با توجه به دستور استاندار مرکزی مبنی بر اتمام این پروژه بر اساس برنامهریزی فازبندی شده، اداره کل راه و شهرسازی استان برنامهریزی کرده است تا پایان سال جاری یا نهایتاً در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعدادی از بلوکها آماده و به متقاضیان تحویل داده شود.
قدرت اله ابک با تأکید بر لزوم مشارکت متقاضیان، افزود: ضروری است متقاضیان طبق پیامکهای ارسالی نسبت به تکمیل واریزیهای خود اقدام کنند تا روند تحویل واحدها تسریع شود.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به آغاز تدریجی سکونت در این پروژه، لازم است زیرساختهای آموزشی، ورزشی، انتظامی، درمانی و سایر خدمات عمومی نیز مورد توجه قرار گرفته و عملیات اجرایی آنها هرچه سریعتر آغاز شود تا همزمان با بهرهبرداری از واحدهای مسکونی، خدمات لازم نیز در دسترس ساکنان قرار گیرد.
وی با اشاره به نشستهای اخیر در تهران گفت: روز گذشته جلساتی با محوریت بررسی زیرساختها با حضور مسئولان وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی برگزار و توافقات لازم در این خصوص حاصل شد.
در پایان، وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی خدماترسان نیز باید بر اساس توافقات انجامشده، نسبت به آغاز برنامه اجرایی خود اقدام کنند.