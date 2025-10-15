پخش زنده
امروز: -
نهمین جشنواره منطقهای مطبوعات و رسانههای خلیج فارس با معرفی نفرات برتر در بندرعباس به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: در این جشنواره، بیش از ۲۳۰ اثر از شش استان جنوب کشور به دبیرخانه ارسال شد که ۲۹ برتر معرفی شدند.
در این مراسم در بخش خبر، «ماجرای ۸ شهید هرمزگانی حمله رژیم صهیونیستی» اثر مهدی خسروی از خبرگزاری فارس به عنوان اثر برتر شناخته شد و در بخش عکس خبری، «شام غریبان حسینی در بندرعباس» اثر عماد یگانهدوست شایسته تجلیل شد.
در بخش چندرسانهای، اثر «همدلی میان بومیان و گردشگران در برابر تاراجگران خاک هرمز» از آنا رام، پایگاه خبری صبح ساحل نیوز شایسته قدردانی شناخته شد.
در بخش عنوان، رتبه اول به هادی خوش سیما از خبرگزاری ایسنا با اثر «تاریخ فردا، روایت ایستادگی امروز است» رسید.
در بخش سرمقاله و یادداشت، اسماعیل زارعی از هفتهنامه هرمزگان من با اثر «بوموسی – جزیرهای برای امنیت، حیات و حضور ملی» رتبه نخست را کسب کرد و در بخش گزارش، «روز داغ بندر» اثر رقیه غلامیزاده از خبرگزاری ایرنا به عنوان برگزیده معرفی شد.
بیشتر بخوانید؛ معرفی برگزیدگان جشنواره مطبوعات خلیج فارس
در بخش مصاحبه، دو اثر «مردم، حلقه گمشده آثار تاریخی» اثر رقیه دهقانی از روزنامه خبر جنوب و «آزادی و امنیت در سایه حجاب» اثر سمانه کمالی باغستانی از هفتهنامه هرمزگان من به صورت مشترک رتبه دوم را کسب کردند.
در بخش ویژه خلیج فارس، «مانا نامت خلیج همیشه فارس» اثر مرجان دهقان از روزنامه خبر جنوب، «نام خلیج فارس، اشتراک تاریخی بشریت» اثر روشنک زینیوند از روزنامه صبح ساحل و «رژه اقتدار بسیج دریایی مردمی در خلیج فارس» اثر محمد رسول مرادی از خبرگزاری ایرنا برگزیده شدند.
همچنین آثار دیگر در این بخش «وقتی دریا سفره میاندازد» از هدی رضوانیپور از پایگاه خبری پیام اردیبهشت، «اخگر به جان بندر» اثر حسین دلیر از هفتهنامه بالندگی و «خلیج فارس، حماسه جاودان در پهنه تاریخ» اثر فرشته قاسمی از هفتهنامه هرمزگان من برگزیده شدند.
فرخنده جلالی افزود: این جشنواره در دو بخش اصلی و ویژه اهالی رسانه استانهای جنوب کشور برگزار شده است.
وی گفت: در این دوره از جشنواره، ۲۹ اثر از اهالی رسانه خوزستان، ۱۲ اثر از سیستان و بلوچستان، ۲۱ اثر از فارس، ۱۱ اثر از کرمان، ۵ اثر از بوشهر و ۱۵۲ اثر از هرمزگان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مراسم پایانی این جشنواره گفت: رسانههای مسئول میتوانند امید و اعتماد عمومی را تقویت کنند.
هومن عظیمی افزود: اصحاب رسانه در خط مقدم آگاهیرسانی و حقیقتگویی قرار دارند و با وجود همه کاستیها، نقش مهمی در پاسداشت فرهنگ و هویت ملی ایفا میکنند.
وی خبرنگاران متعهد و دانا را محور اصلی رسانه خواند و گفت: هیچ چیز جایگزین وجدان و صداقت انسانی در کار رسانه نمیشود.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: خبرنگاران تنها راوی رویدادها نیستند، بلکه مهندسان افکار عمومی و امانتداران اعتماد مردم هستند و این مسئولیتی سنگین بر دوش رسانهها میگذارد.
وی با اشاره به اهمیت رسانهها در وحدت ملی افزود: ایران مجموعهای از فرهنگها و قومیتهاست و رسانههای مسئول با تأکید بر مشترکات فرهنگی میتوانند همبستگی و انسجام اجتماعی را تقویت کنند.
معاون مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از اعتماد گسترده مردم به رسانههای داخلی خبر داد و گفت: در همه ارزیابیها ۷۵ درصد جامعه جریان رسانهای داخلی در دفاع مقدس ۱۲ روزه را برای پیگیری اخبار انتخاب کردهاند.
اسماعیل اسفندیار با قدردانی از عملکرد رسانهها در مواجهه با جریان رسانهای مهاجم افزود: اصحاب رسانه با حضور تأثیرگذار خود فرصتها را از جریان مهاجم گرفته و امنیت روانی را به مردم هدیه کردند.