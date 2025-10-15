پخش زنده
کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو به عنوان کمیته فنی متناظر برتر کشور از سوی سازمان ملی استاندارد ایران معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد، «کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو» از میان حدود ۲۰۰ کمیته فنی متناظر موجود در سطح کشور به عنوان کمیته فنی متناظر برتر توسط سازمان ملی استاندارد ایران برگزیده شد و از تلاشهای این کمیته قدردانی به عمل آمد. این تقدیر به دلیل مجموع فعالیتهایی است که این کمیته طی سال گذشته در راستای مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی حوزه فناوری نانو در سازمان بین المللی استانداردسازی انجام داده است. این موفقیت، نتیجه برنامهریزی راهبردی و حمایتهای ستاد توسعه فنانوری نانو، استفاده از ظرفیتهای علمی اساتید، متخصصین و شرکتهای تولیدی فعال در کشور بوده است.
دلیل این موفقیت، نقش مؤثر کمیته در تدوین و مشارکت در استانداردهای بینالمللی حوزه نانو در سازمان ISO عنوان شده است. این کمیته که از سال ۱۳۸۵ با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو و سازمان ملی استاندارد فعالیت خود را آغاز کرده، تاکنون ۱۸۴ استاندارد ملی و ۱۲ استاندارد بینالمللی تدوین کرده است و در حال حاضر ۲۴ استاندارد جدید در دست تدوین دارد. ایران به لطف فعالیت این کمیته، اکنون در جایگاه چهارم جهان در تدوین استانداردهای بینالمللی نانو و سوم در تدوین استانداردهای ملی نانو قرار دارد. استانداردسازی در این حوزه عامل کلیدی توسعه بازار، ارتقای صادرات و تقویت جایگاه بینالمللی ایران محسوب میشود.
مشارکت این کمیته در تدوین استانداردهای بینالمللی به توسعه صادرات و مبادلات تجاری محصولات نانوی داخلی کمک کرده است و سبب افزایش وجهه بینالمللی کشور و دفاع از منافع ملی کشور در سطح بینالمللی میشود.
تدوین استانداردهای بینالمللی معمولا دو تا سه سال زمان میبرد. اساس تدوین استانداردهای بینالمللی در سازمان ایزو، اجماع جهانی توسط کشورهای عضو است. کشورهای عضو کمیتههای فنی در مراحل مختلف تدوین استاندارد نظرات تخصصی مختلفی را برای تکمیل و توسعه استاندارد ارائه میکنند.