به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بازسازی مدرسه‌ی شبانه روزی فروغ اندیشه شهرستان فیروزآباد در مراسمی با حضور فرماندار ، امام جمعه و مسئولین کارخانه‌ی کربنات سدیم کاوه فیروزآباد آغاز شد.

این مدرسه قرار است از سوی کارخانه کربنات سدیم کاوه فیروزآباد به مدت ۲۴ ماه و با اعتباری افزون بر هزار و پانصد میلیارد ریال بازسازی شود.

مدرسه دخترانه شبانه روزی فروغ اندیشه ۴ هزار و ۱۵۰ متر مربع زیربنا، ۱۲ کلاس، یک سالن استاندارد ورزشی و امکانات خوابگاهی و رفاهی و رستوران دارد.