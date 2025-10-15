روح‌ اله اکبری، مستندساز متعهد و پرتلاش سیمای مرکز ایلام، دار فانی را وداع گفت.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ روح اله اکبری، تهیه کننده و مستند ساز برجسته ایلامی، بر اثر عارضه قلبی، دار فانی را وداع گفت.

وی از هنرمندان شاخص و متعهد استان بود که سال‌ها عمر خود را صرف تولید آثار فرهنگی، اجتماعی و انقلابی کرد.

روح‌الله اکبری با ساخت مستند‌هایی ماندگار همچون «جلیل و خلیل» و «هانا»، «سوسن در سحر می‌شکفد»، «سیاه خفته»، «سنگ‌های مرز»، «امیلیا»، «پیرمرد»، «جاده» و فیلم داستانی «من شیرینم» سهم ارزشمندی در معرفی فرهنگ بومی، ایثارگری مردم ایلام و روایت صادقانه واقعیت‌های اجتماعی این دیار داشت.

نگاه انسانی، صداقت در روایت و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی از ویژگی‌های برجسته آثار او به شمار می‌رفت.‌