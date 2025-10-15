درگذشت روح اله اکبری، مستندساز متعهد ایلامی
روح اله اکبری، مستندساز متعهد و پرتلاش سیمای مرکز ایلام، دار فانی را وداع گفت.
وی از هنرمندان شاخص و متعهد استان بود که سالها عمر خود را صرف تولید آثار فرهنگی، اجتماعی و انقلابی کرد.
روحالله اکبری با ساخت مستندهایی ماندگار همچون «جلیل و خلیل» و «هانا»، «سوسن در سحر میشکفد»، «سیاه خفته»، «سنگهای مرز»، «امیلیا»، «پیرمرد»، «جاده» و فیلم داستانی «من شیرینم» سهم ارزشمندی در معرفی فرهنگ بومی، ایثارگری مردم ایلام و روایت صادقانه واقعیتهای اجتماعی این دیار داشت.
نگاه انسانی، صداقت در روایت و پایبندی به ارزشهای اخلاقی از ویژگیهای برجسته آثار او به شمار میرفت.
مراسم تشییع و تدفین این هنرمند ارزشمند، امروز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در روستای قلعهجوق شهرستان ملکشاهی برگزار خواهد شد.