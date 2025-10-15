پخش زنده
دادستان بردسکن از تاخیر ۴ ساله در طرح نهضت ملی مسکن شهرستان بردسکن انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان شهرستان بردسکن در نشست خود با اصحاب رسانه، گفت: از تاخیر چندساله در اجرای طرح نهضت ملی مسکن انتقاد دارم و خواستار پاسخگویی مسئولان هستم.
سید مجتبی عاجل افزود: پس از چهار سال تاخیر، مرحله قرعه کشی نهضت ملی مسکن در این شهرستان آغاز شده است که این تأخیر نه تنها موجب نارضایتی مردم شده، بلکه نشان دهنده ضعف در مدیریت و هماهنگی دستگاه های اجرایی است.
وی با تأکید بر اینکه بنای دستگاه قضائی خدمت به مردم است، ادامه داد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، کارشکنی هایی صورت گرفته و همین امر موجب عقب ماندگی جدی در شهرستان شده است و به عنوان مدعی العموم، پیگیر حقوق مردم خواهیم بود.
دادستان بردسکن نقش رسانهها را در مطالبه گری و شفاف سازی بسیار مهم دانست و گفت: رسانه ها باید با بیان واقعیت ها و دوری از حاشیه سازی، به کمک دستگاه قضایی بیایند.
مجتبی عاجل با اشاره به برخی آسیب ها در فضای رسانه ای و مجازی شهرستان ادامه داد: در بردسکن گاهی فرافکنی و اظهار نظرهای شخصی بدون نگاه تخصصی در فضای مجازی دیده می شود که می تواند موجب ایجاد حاشیه و انحراف افکار عمومی شود.
دادستان بردسکن تأکید کرد: اگر اخبار و گزارش ها در چارچوب حرفه ای و واقع گرایانه منتشر شوند، می توانند کمک بزرگی برای دستگاه قضایی در اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم باشند.
وی بیان کرد: رسانه سالم و آگاه، بازوی قوی دستگاه قضایی در ارتقای اعتماد عمومی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.