مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طبق قانون ارائه هر گونه خدمات به باغ‌ها و گلخانه‌ها منوط به شناسنامه دار کردن آنها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نیرومند صیادی شناسنامه دار کردن باغات را نشانه هویت بخشی و اصالت تولیدات باغی عنوان کرد و گفت: کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت بسیار زیادی در محصولات باغی دارد و شناسنامه دار کردن باغات می تواند یکی از عوامل مهم در افزایش صادرات محصولات به خارج از کشور به شمار رود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: طرح صدور شناسنامه برای باغات کشور با نظارت و دستورالعمل صادره از معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود و اتاق اصناف کشاورزی ایران به نمایندگی از خود باغداران، آن را اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: اطلاعاتی اعم از مشخصات تولیدکننده، نوع محصول، نوع رقم، مکان تولید، میزان تولید، میزان برق مصرفی چاه آب، مقدار و نوع مصرف نهاده هایی مثل کود و سموم، نکات فنی که باغدار رعایت کرده است، محل نگهداری، چگونگی جابجایی محصول از نقطه تولید و ... در شناسنامه باغی ثبت خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: تمام مشکلات باغداران در شناسنامه باغی درج می شود و مسئولین و سیاستگذاران وزارت جهادکشاورزی در جریان مشکلات آنان قرار می‌گیرند.