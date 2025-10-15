در راستای ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث جاده‌ای، عملیات نصب ۱۵۴ قطعه نیوجرسی مفصلی به طول ۶۲۴ متر در مقاطع پرتگاهی محور روانسر - کامیاران به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان روانسر گفت: محور بین‌استانی روانسر به کامیاران یکی از مسیر‌های کوهستانی، پرترافیک و حادثه‌خیز استان است که به‌دلیل توپوگرافی خشن، وجود قوس‌های پی‌درپی و شیب‌های طولی تند، همواره در معرض وقوع سوانح رانندگی، به‌ویژه واژگونی وسایل نقلیه قرار دارد.

اله کرمی افزود: اجرای این طرح نقش مؤثری در کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی کاربران جاده‌ای خواهد داشت.

وی تصریح کرد: طی شش‌ماهه نخست سال‌جاری، حدود ۸۷ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی شهرستان خط‌کشی و ۲۶ مقطع پرحادثه نیز آشکارسازی و ایمن‌سازی شده است.