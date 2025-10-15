پخش زنده
آئین اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان زندانهای استان کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با حضور مدیرکل زندانهای استان کردستان، مسئولان استانی و معاون مدیرکل ورزش و جوانان؛ از تیمها و نفرات برتر رشتههای فوتسال، تنیس روی میز، فوتبالدستی و دارت تجلیل شد.
آئین اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان زندانهای استان کردستان با حضور محمد خسروی مدیرکل زندانهای استان، رؤسا و مسئولان ستادی ادارهکل، جمعی از مدیران و مسئولان استانی و آوجی معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، در سالن ورزشی شهید سلیمانی کانون اصلاح و تربیت سنندج برگزار شد.
این المپیاد با هدف ارتقای نشاط سازمانی، ایجاد همدلی میان کارکنان و توسعه فرهنگ ورزش در محیط کار برگزار شد و با استقبال گسترده همکاران مجموعه زندانهای استان همراه بود.
چهارمین دوره المپیاد ورزشی کارکنان زندانهای استان کردستان با حضور تیمهایی از واحدهای تابعه ادارهکل در رشتههای فوتسال، تنیس روی میز، فوتبالدستی و دارت در فضایی پرشور و رقابتی برگزار شد.
این مسابقات که در طول چند روز به میزبانی سنندج جریان داشت، جلوهای از نشاط، همکاری و رقابت سالم را در میان کارکنان ایجاد کرد و روحیه همبستگی و تلاش جمعی را در بدنه سازمان تقویت نمود.
محمد خسروی، مدیرکل زندانهای استان کردستان، در آیین اختتامیه این رویداد ورزشی ضمن قدردانی از حضور فعال کارکنان و عوامل اجرایی مسابقات گفت: برگزاری چنین برنامههایی، علاوه بر ایجاد شادابی و پویایی در بین کارکنان، باعث تقویت انگیزه شغلی، روحیه کار گروهی و تعامل میان واحدها میشود و تأثیر مستقیم در افزایش کیفیت خدمات سازمانی دارد.
وی افزود: ورزش از مؤلفههای اساسی سلامت جسم و روان است و توسعه فعالیتهای ورزشی در مجموعه زندانها یکی از اولویتهای ادارهکل محسوب میشود. از همینرو تلاش داریم با برنامهریزیهای هدفمند، امکانات ورزشی مناسبی را برای کارکنان در سراسر استان فراهم کنیم تا همه همکاران از فرصت ورزش و تحرک بدنی بهرهمند شوند.
خسروی در ادامه با بیان اینکه نشاط در محیط کار، پایهگذار انگیزه و بهرهوری بالاتر است، اظهار داشت: کارکنان مجموعه زندانها به سبب نوع مأموریتهای خاص و پرمسئولیت خود، بیش از دیگران نیازمند نشاط روحی و آمادگی جسمی هستند و برگزاری المپیادهای ورزشی میتواند در این زمینه بسیار اثرگذار باشد.
مدیرکل زندانهای استان کردستان همچنین با تقدیر از همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان در اجرای این رویداد گفت: همکاری و تعامل بین دستگاهها در توسعه ورزش کارمندی، الگویی ارزشمند برای ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی است و میتواند به گسترش فرهنگ ورزش در میان کارکنان سایر ادارات نیز کمک کند.
در پایان این آیین، با حضور مدیرکل زندانهای استان، معاونان، رؤسای ستادی، مسئولان استانی و آوجی معاون مدیرکل ورزش و جوانان، از تیمها و نفرات برتر رشتههای مختلف با اهدای لوح تقدیر، مدال و کاپ قهرمانی تجلیل به عمل آمد. فضای مراسم در پایان، آمیخته با شور و رضایت شرکتکنندگان بود و چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان زندانهای استان کردستان با خاطرهای خوش از رفاقت، رقابت سالم و همدلی به کار خود پایان داد.