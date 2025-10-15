نهمین جشنواره منطقه‌ای خلخال موسوم به «بام آبی» آغاز شد. در این جشنواره هنرمندانی از استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان تا ۲۵ مهرماه با هم رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نهمین جشنواره منطقه‌ای خلخال موسوم به "بام آبی" به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی سال ۱۴۰۴ این شهرستان با شرکت گروه‌های هنری از چهار استان منطقه شمال کشور آغاز شد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در مراسم افتتاح نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای خلخال اظهار کرد: گروه‌های نمایش از چهار استان منطقه شمال کشور ۵۱ اثر هنری و نمایشی را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.

سعید نوریان اضافه کرد: پس از ارزیابی آثار توسط هیات ارزیابی ۹ اثر صحنه‌ای و پنج اثر خیابانی انتخاب شد و آثار صحنه‌ای در سالن مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی و آثار خیابانی در شهر خلخال توسط هنرمندان اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: خلخال با بیش از ۱۰۰ سال پیشینه فرهنگی و نمایشی جایگاه ویژه در حوزه فرهنگ و هنر دارد و با توجه به میزبانی شایسته از نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای تلاش می‌شود جشنواره آینده خلخال به صورت ملی برگزار شود.

وی افزود: در نهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای بام آبی خلخال هنرمندانی از استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه با هم رقابت خواهند کرد و اختتامیه جشنواره عصر روز جمعه ۲۵ مهر ماه در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی خلخال برگزار و از هنرمندان برتر تجلیل خواهد شد.

نوریان ادامه داد: تئاتر رسانه‌ای مهم و تاثیرگذار در ارتقای فرهنگ عمومی است و با احتساب این جشنواره شهر‌های استان اردبیل در سال جاری شاهد برگزاری پنج رویداد بزرگ فرهنگی و نمایشی خواهند بود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با تقدیر از فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه خلخال در همکاری برای برگزاری این رویداد مهم فرهنگی و هنری استفاده از ظرفیت شهرستان را در توسعه و ارتقای فرهنگ و هنر منطقه مطلوب ارزیابی کرد.