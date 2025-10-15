به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در سفر دو روزه به خراسان جنوبی و در مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت : خراسان جنوبی و بیرجند در کشور به باغ‌های تاریخی و زیبا و بکرش معروف است و این استان علی‌رغم شرایط خاص اقلیمی و کویری بودن توانسته با مدیریت منابع آبی، در نگهداری آنها موفق عمل کند.

آفرین امامی افزود: فرآیند انتقال بزرگ‌ترین فرش تصویری تاریخی به بیرجند و برنامه رونمایی آن یکی از رویداد‌های بزرگ موزه‌ای در امسال بود که خراسان جنوبی به‌خوبی آن را اجرا کرد و در رسانه‌های داخلی و خارجی‌ای بازخورد بی‌نظیری را به‌دنبال داشت و با توجه به درخواست استان، حضور این فرش در خراسان جنوبی را تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ تمدید می‌کنیم.

وی گفت : در مجموعه کاخ گلستان در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان آثار و اشیای بسیاری از جمله نسخ خطی، مدارک مکتوب، میکروفیلم‌ها و ... متعلق به فرهنگ خراسان جنوبی وجود دارد که ما آمادگی داریم در اقدامی مشترک آنها را در اختیار استان قرار دهیم تا در موزه‌های سطح تخصصی به نمایش عموم گذاشته شوند.

سید احمد برآبادی ضمن خوش آمدگویی به آفرین امامی و تقدیر تشکر از فراهم کردن زمینه انتقال فرش تصویری تاریخی به خراسان جنوبی برای بازدید عموم، از استقبال بی‌نظیر مردم و علاقمندان از این رویداد یاد کرد و گفت: بعد از مراسم رونمایی فرش ، ما با موج بی‌نظیری از پیام‌های انرژی بخش از جانب اهالی استان و بعضا هم استانی‌های ساکن در سایر کشور‌ها مواجه شدیم که جای خرسندی دارد و نشان دهنده توجه مردم به فرهنگ و تاریخ است.