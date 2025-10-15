به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سرپرست تیم گمانه زنی باستان شناسی در تپه نازلیان هرسین گفت: طی گمانه‌زنی‌های باستان شناسی اخیر در تپه نازلیان هرسین، برای اولین بار در غرب کشور رد پای استفاده از چرخ سفالگری در دوره مس سنگی قدیم (سفال جی) در هزاره ششم قبل از میلاد کشف شد.

سیروان محمدی افزود: در این گمانه زنی باستان شناسی، مواد فرهنگی مانند سفال، استخوان و ابزار‌های سنگی از دوره مفرغ و مس و سنگ بدست آمد.

محمدی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته کشفیاتی مربوط به استفاده از چرخ سفالگری در هزاره‌های پنجم و ششم قبل از میلاد صورت گرفته بود، اما با این کاوش مشخص شد که از حدود هزار سال قبل‌تر نیز استفاده از چرخ سفالگری در این منطقه وجود داشته است.