نخستین پلاک و کدپستی هوشمند شهرستان رشت در قالب طرح ملی آدرسگذاری با حضور مسئولان شهر در خانه تاریخی میرزا کوچکخان جنگلی نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل پست گیلان در این مراسم با قدردانی از همکاری شهرداری رشت در اجرای این طرح ملی، گفت: بروز رسانی پایگاه داده مکانی شهر رشت، با نصب نخسین پلاک تطبیقی نشانی در منطقه یک رشت در خانه میرزا کوچکخان انجام شد و این طرح در هفتههای آینده در دیگر مناطق رشت اجرا خواهد شد.
محمدحسین هوشنگی افزود: اجرای طرح ملی GNAF (پایگاه نشانی استاندارد مکانمحور)، گامی مؤثر برای هوشمندسازی خدمات شهری، سهولت دادن نشانی و افزایش دقت در شناسایی مکانها محسوب میشود.
رحیم شوقی شهردار رشت هم در مراسم نصب نخستین پلاک و کد پستی هوشمند این شهر، گفت: خدماتی که تا چند سال گذشته به صورت کاملاً حضوری ارائه میشد، امروز در قالب سامانههای هوشمند و الکترونیکی در حال اجراست و این اقدام ضمن صرفه جویی در زمان شهروندان و کاهش مراجعات حضوری، نقش مؤثری در مدیریت ترافیک شهری و افزایش بهره وری اداری دارد.
شهردار رشت گفت: امیدواریم با توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و اجرای طرحهای نوین هوشمندسازی، شهر رشت بتواند در ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان به یکی از شهرهای پیشرو کشور تبدیل شود.
رحیم شوقی با اشاره به انتخاب خانه میرزا کوچکخان جنگلی به عنوان محل آغاز این طرح در شهر رشت گفت: آغاز اجرای طرح نصب پلاک و کدپستی هوشمند در خانه یکی از بزرگترین مبارزان و آزادیخواهان ایران، اقدامی نمادین و درخور جایگاه شهر رشت است و نام و یاد میرزا کوچکخان همواره الهامبخش خدمت صادقانه به مردم این شهر خواهد بود.