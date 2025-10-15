به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران خوانسار گفت: شهید سید اکبر صادقی فرمانده گردان امام سجاد (ع) از لشکر ۱۴ امام حسین (ع) در ۲۵ دی سال ۱۳۶۵ به همراه ۲۴ نفر از همرزمانش در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید.

احسان عطا زاده افزود: پیکر این سردار شهید به همراه همرزمانش در گلستان شهدای خوانسار به خاک سپرده و روز شهادت ایشان و همرزمانش روز حماسه و ایثار مردم شهرستان خوانسار نامگذاری شد