دانش آموزان آبادانی در حمایت از مهدیه اسفندیاری برای او پیامهایی نوشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم ایران با محکوم کردن بازداشت غیر قانونی دختر دانشجوی ایرانی در فرانسه، خواستار آزادی وی شدند.
حدود ۷ ماه از حبس غیرقانونی مهدیه اسفندیاری دختر دانشجوی ایرانی در زندان انفرادی فرانسه میگذرد، امروز هم دانش آموزان آبادانی برای او پیامهایی نوشتند.
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ سالهای است که از حدود ۸ سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی میکرد.
او در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ بهصورت مرموزی ناپدید شد و این موضوع توسط خانوادهاش به مقامات ایرانی گزارش شد.
دختر شجاع ایرانی از اسفندماه سال گذشته به دلیل اعتراض مسالمتآمیز به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در زندان فرسن پاریس در شرایط غیرانسانی و زندان انفرادی بهسر میبرد.
مهدیه اسفندیاری اکنون چهره ایست که دانشجویان حامی فلسطین در پی سکوت رسانههای غربی در تظاهراتهای حمایت از مردم غزه نام او را فریاد میزنند و عکس اش را در دست دارند.
بازداشت مهدیه این دختر ایران حالا از نگاه جهان مصداق سرکوب آزادی بیان و استانداردهای دوگانه مدعیان حقوق بشر است، حالا همهی آزادی خواهان دنیا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستند.