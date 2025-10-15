اطلاعیه خاموشی برق تعمیرات پیشگیرانه در چرام، لنده، دنا و گچساران
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیهای از اعمال خاموشیهای برق به علت تعمیرات پیشگیرانه در چرام، لنده، دنا و گچساران در روز چهارشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیهای از اعمال خاموشیهای برق به علت تعمیرات پیشگیرانه در چرام، لنده، دنا و گچساران در روز چهارشنبه خبر داد.
چرام
بلوار شهید دستغیب شمالی و آرند - کرهای از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۷:۱۰
لنده
ایدنک تا آبرزگه-پا قلعه - پمپاژ آب شهری از ساعت ۱۰:۰۵ تا ۱۲:۰۵
دنا
بلوار امام خمینی، خیابان دنا، مطهری، مسکن مهر، سه کوه، گلخانه از ساعت ۱۴:۰۵ تا ۱۶:۰۵
گچساران
امام زاده جعفر و اسلام آباد از ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۵:۱۰