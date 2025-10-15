روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی‌های برق به علت تعمیرات پیشگیرانه در چرام، لنده، دنا و گچساران در روز چهارشنبه خبر داد.

اطلاعیه خاموشی برق تعمیرات پیشگیرانه در چرام، لنده، دنا و گچساران

لویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی‌های برق به علت تعمیرات پیشگیرانه در چرام، لنده، دنا و گچساران در روز چهارشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

چرام

بلوار شهید دستغیب شمالی و آرند - کره‌ای از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۷:۱۰

لنده

ایدنک تا آبرزگه-پا قلعه - پمپاژ آب شهری از ساعت ۱۰:۰۵ تا ۱۲:۰۵

دنا

بلوار امام خمینی، خیابان دنا، مطهری، مسکن مهر، سه کوه، گلخانه از ساعت ۱۴:۰۵ تا ۱۶:۰۵

گچساران