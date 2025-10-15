به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشترین حجم عرضه‌ها امروز در تالار صادراتی انجام می‌شود.

در تالار صادراتی، ۴۸۴ هزار و ۹۲۱ تن محصول شامل ۲۷۲ هزار تن کلینکر، ۱۳۱ هزار و ۶۶۶ تن سیمان، ۴۰ هزار تن سنگ‌آهن، ۲۴ هزار و ۹۰۵ تن قیر، ۶ هزار تن مس، ۲۵۰ تن روغن و ۱۰۰ تن فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شود.

تالار حراج باز امروز شاهد عرضه ۱۹۹ هزار و ۳۵۳ تن محصول است که شامل ۱۹۷ هزار تن خاک روی و ۲ هزار و ۳۵۳ تن مواد شیمیایی خواهد بود.

در تالار صنعتی نیز ۱۳۹ هزار و ۳۳۱ تن محصول شامل ۱۳۹ هزار و ۳۱ تن مقاطع فولادی و ۳۰۰ تن مس روی تابلو می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی امروز میزبان عرضه ۴۳ هزار و ۶۹۰ تن محصول است که ترکیب آن شامل ۲۲ هزار و ۸۵۲ تن مواد شیمیایی، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن لوب‌کات، ۵ هزار و ۴۶۰ تن قیر، یک هزار و ۵۰۰ تن گوگرد و یک هزار و ۳۷۸ تن مواد پلیمری است.

همچنین در تالار فرعی ۲۱ هزار و ۹۵۷ تن محصول شامل فولاد، فرآورده‌های نفتی، مواد شیمیایی، ضایعات و مقاطع برنجی عرضه می‌شود.

با توجه به حجم بالای عرضه در تالار‌های صادراتی، صنعتی و پتروشیمی، بورس کالای ایران در روز ۲۳ شهریور شاهد رونق مبادلات در بخش‌های معدنی، فلزی و انرژی است و انتظار می‌رود ارزش معاملات امروز نسبت به روز‌های گذشته رشد محسوسی داشته باشد.