کارگاه آموزشی مربیان جام باشگاههای کتابخوانی کهگیلویه
در کارگاه آموزشی مربیان شهرستان کهگیلویه با تازهترین روشهای ترویج فرهنگ مطالعه در محیطهای آموزشی و مذهبی آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: مربیان شهرستان کهگیلویه در کارگاه یک روزه با تازهترین روشهای ترویج فرهنگ مطالعه، شیوههای راهاندازی و مدیریت باشگاهها، و برنامهریزی فرهنگی در محیطهای آموزشی و مذهبی آشنا شدند.
بهشتی افزود: ترویج کتابخوانی باید از نهاد خانواده آغاز شود؛ جایی که بذر آگاهی و اندیشه در دل جامعه کاشته میشود.
عبودی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه نیز با اشاره به فعالیتهای فرهنگی انجامشده در سطح شهرستان، بر اهمیت پیوند میان مدارس، کانونهای فرهنگی مساجد و باشگاههای کتابخوانی تأکید کرد و افزود: همافزایی این نهادها میتواند زمینهساز رشد فرهنگی پایدار در میان نوجوانان و جوانان باشد.
در پایان، مربیان شرکتکننده دیدگاهها و تجربیات خود را در زمینه ترویج مطالعه و اجرای طرحهای خلاقانه کتابخوانی به اشتراک گذاشتند.