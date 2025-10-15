ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: مربیان شهرستان کهگیلویه در کارگاه یک روزه با تازه‌ترین روش‌های ترویج فرهنگ مطالعه، شیوه‌های راه‌اندازی و مدیریت باشگاه‌ها، و برنامه‌ریزی فرهنگی در محیط‌های آموزشی و مذهبی آشنا شدند.

بهشتی افزود: ترویج کتاب‌خوانی باید از نهاد خانواده آغاز شود؛ جایی که بذر آگاهی و اندیشه در دل جامعه کاشته می‌شود.

عبودی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه نیز با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده در سطح شهرستان، بر اهمیت پیوند میان مدارس، کانون‌های فرهنگی مساجد و باشگاه‌های کتاب‌خوانی تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی این نهاد‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد فرهنگی پایدار در میان نوجوانان و جوانان باشد.