در ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه و یک‌جانبه‌گرایانه واشنگتن، ارتش آمریکا بار دیگر با حمله به یک قایق غیرنظامی در آب‌های نزدیک ونزوئلا، جان شش سرنشین آن را گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، منابع خبری بامداد چهارشنبه گزارش دادند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی به حمله نظامی کشورش به یک قایق کوچک در نزدیکی سواحل ونزوئلا اعتراف کرد. در این حمله که به دستور مستقیم پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، انجام شد، شش سرنشین قایق کشته شدند. این اقدام که به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گرفته، پنجمین حمله از این نوع بوده و با محکومیت گسترده بین‌المللی و حتی انتقاد محافل داخلی آمریکا مواجه شده است.

ترامپ طبق معمول با انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی، تلاش کرد این عملیات را یک موفقیت جلوه دهد. او مدعی شد که این قایق با "شبکه‌های تروریستی" در ارتباط بوده و در حال حمل مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی بوده است؛ ادعایی که تاکنون هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن به کنگره یا افکار عمومی ارائه نشده است.

این اقدام تجاوزکارانه آمریکا که بخشی از راهبرد جدید کاخ سفید برای نظامی‌سازی دریای کارائیب و اعمال فشار حداکثری بر دولت قانونی ونزوئلا است، موجی از انتقادات را به همراه داشته است. مقامات ونزوئلایی ضمن محکوم کردن این حمله، آن را بهانه‌ای برای زمینه‌سازی یک تهاجم نظامی گسترده‌تر علیه کشورشان دانستند. خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، با تأکید بر اینکه هدف آمریکا مبارزه با مواد مخدر نیست، گفت: «آن‌ها به دنبال بهانه‌ای برای تجاوز هستند.» او از رسانه‌های مستقل جهان خواست تا در برابر دروغ‌پراکنی‌های امپریالیسم آمریکا بایستند و از حقیقت دفاع کنند.

در داخل آمریکا نیز این سیاست جنگ‌طلبانه با مخالفت‌های جدی رو‌به‌رو شده است. بسیاری از نمایندگان کنگره، از جمله برخی جمهوری‌خواهان، این حملات را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قانون اساسی آمریکا می‌دانند. آدام شیف، سناتور دموکرات، هشدار داد که این حملات خودسرانه که تاکنون به کشته شدن ۲۷ نفر منجر شده، خطر کشاندن آمریکا به یک جنگ تمام‌عیار را به همراه دارد.