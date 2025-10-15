به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل هواشناسی استان گفت: در خصوص وضعیت اقلیم و پیش بینی بلندمدت برای استان برای فصل پاییز بارش‌ها کمتر از نرمال پیش بینی شده است.

علی کرمی با توجه به اینکه به طور نرمال بارش‌ها در استان از نیمه دوم آبان شروع می‌شود، افزود: طبق نقشه‌ها بارش‌ها برای ماههای آبان و آذر بارندگی کمتر از نرمال است و میانگین بارش‌ها در آبان ماه برای یاسوج ۶۵ میلی متر پیش بینی شده که امسال این مقدار کمتر از سال گذشته است.

کرمی با بیان اینکه میزان بارش‌ها در سال زراعی ۱۴۰۳و ۱۴۰۴ استان ۳۰۴ میلی متر بوده است اضافه کرد: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵۷ میلیمتر کاهش داشته که ۵۴ درصد کمتر از نرمال بوده و از این لحاظ کهگیلویه و بویراحمد یکی از کم بارش‌ترین استان‌ها در کشور بوده است .

وی با اشاره به کاهش بارش در این چند سال گفت: اگر زمستان بارش‌های خوبی داشته باشیم باز هم جبران کم بارشی چند سال گذشته را ندارد و با توجه به کمبود آب می‌طلبد دستگاه ها‌ی متولی برنامه ریزی لازم را داشته باشند و مدیریت منابع آب و تغییر الگوی کشت را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی استان با توصیه به کشاورزان گفت کشاورزان پیش بینی‌های بلند مدت را پیگیری کنند و از کارشناسان جهاد کشاورزی مشاوره بگیرند و برای کشت حتما پیش بینی‌های کوتاه مدت که ۷۲ ساعته یا ۵ روزه را روزانه پیگیری کنند.